Randonnées avec Korriganed Bro Gwareg | Mars Gouarec Gouarec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Gouarec

Randonnées avec Korriganed Bro Gwareg | Mars Gouarec, 2 mars 2022, Gouarec. Randonnées avec Korriganed Bro Gwareg | Mars Parking du foirail Gouarec Gouarec

2022-03-02 13:30:00 – 2022-03-30 Parking du foirail Gouarec

Gouarec Côtes d’Armor Gouarec Randonnées organisées par les Korriganed Bro Gwareg. Départ 13h30 parking du foirail de Gouarec, en co-voiturage jusqu’au site de la randonnée. Programme du mois : Mer 02 “Caurel / Keriven” départ Gare de Caurel

Ven 04 “La Quenouille à Madame” départ Ecluse de Bellevue Mer 09 “Lan Bern / Glomel” départ Pont ar Len

Ven 11 “Pitié / Mellionnec” départ Chapelle de Pitié Mer 16 “Botponal / Saint Aignan” départ Rond-point du barrage

Ven 18 “Pont Samuel / Silfiac” départ Salle polyvalente Silfiac Mer 23 “Perret / les Tourbières” départ Place du bourg

Ven 25 “Crêtes du Fao” départ Grand Parking Bon Repos Mer 30 Sortie mensuelle La Torche Finistère Adhésion à l’année à l’association.

Org. Korriganed Bro Gwareg +33 6 12 55 02 45 http://www.rando-gouarec.com/ Randonnées organisées par les Korriganed Bro Gwareg. Départ 13h30 parking du foirail de Gouarec, en co-voiturage jusqu’au site de la randonnée. Programme du mois : Mer 02 “Caurel / Keriven” départ Gare de Caurel

Ven 04 “La Quenouille à Madame” départ Ecluse de Bellevue Mer 09 “Lan Bern / Glomel” départ Pont ar Len

Ven 11 “Pitié / Mellionnec” départ Chapelle de Pitié Mer 16 “Botponal / Saint Aignan” départ Rond-point du barrage

Ven 18 “Pont Samuel / Silfiac” départ Salle polyvalente Silfiac Mer 23 “Perret / les Tourbières” départ Place du bourg

Ven 25 “Crêtes du Fao” départ Grand Parking Bon Repos Mer 30 Sortie mensuelle La Torche Finistère Adhésion à l’année à l’association.

Org. Korriganed Bro Gwareg Parking du foirail Gouarec Gouarec

dernière mise à jour : 2022-02-24 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Gouarec Autres Lieu Gouarec Adresse Parking du foirail Gouarec Ville Gouarec lieuville Parking du foirail Gouarec Gouarec Departement Côtes d'Armor

Gouarec Gouarec Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gouarec/

Randonnées avec Korriganed Bro Gwareg | Mars Gouarec 2022-03-02 was last modified: by Randonnées avec Korriganed Bro Gwareg | Mars Gouarec Gouarec 2 mars 2022 Côtes-d’Armor Gouarec

Gouarec Côtes d'Armor