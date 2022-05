Randonnées avec Korriganed Bro Gwareg | Mai Gouarec Gouarec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

2022-05-01 13:30:00 – 2022-05-31

Gouarec Côtes d’Armor Gouarec Randonnées organisées par les Korriganed Bro Gwareg. Départ 13h30 parking du foirail de Gouarec, en co-voiturage jusqu’au site de la randonnée. Programme du mois : Mer 04 “Landroannec/Mur de Bretagne” départ Pont ar Len/Glomel

Ven 06 “Pont Romain/Plouguernével” départ Grand parking Bon Repos Mer 11 “Sainte Marine-Bénodet” départ Foirail de Gouarec

Ven 13 “Plélauff/Coat Rivalan” départ Kerroc’h/ Lescouet-Gouarec Mer 18 “Toulgoulic/Kergonan” départ Route pont de Porsporet/Lanrivain

Ven 20 “La grande Tranchée” départ Pont ar Len /Glomel Mer 25 “Saint-Gelven/ Lan Vojos” départ Croisement D2164/Bellevue Saint-Gelven

Ven 27 “Saint Auny/ Mellionnec” départ Chapelle Saint Auny Adhésion à l’année à l’association.

