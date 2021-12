Gouarec Gouarec Côtes-d'Armor, Gouarec Randonnées avec Korriganed Bro Gwareg Gouarec Gouarec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Gouarec Côtes d’Armor Gouarec Randonnées organisées par les Korriganed Bro Gwareg. Départ 13h30 parking du foirail de Gouarec, en co-voiturage jusqu’au site de la randonnée.

Planning en pièce jointe. Adhésion à l’année à l’association. +33 6 37 15 35 63 http://www.rando-gouarec.com/ Randonnées organisées par les Korriganed Bro Gwareg. Départ 13h30 parking du foirail de Gouarec, en co-voiturage jusqu’au site de la randonnée.

