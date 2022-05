Randonnées au coeur de Brocéliande Campénéac, 15 mai 2022, Campénéac.

2022-05-15 07:30:00 – 2022-05-15 13:00:00

Dans le cadre de Brocéliande Sport Nature, l’association Brocéliande VTT Randos organise sa traditionnelle randonnée au cœur de Brocéliande. Au programme, des randonnées pédestres pour les amoureux des circuits à travers la lande et les légendes de la forêt de Brocéliande : 9, 13, 16 et 18 km ; des randonnées VTT aux nombreux points de vue et chemins escarpés : 25, 32, 37, 42 et 50 km. Vous pourrez circuler et marcher à travers les Landes, le Moulin de Rohan, le Château de Trécesson et découvrir des points de vue sur les sites naturels de Brocéliande. Un circuit familial de 9 km, adapté aux

poussettes, vient s’ajouter aux nombreux parcours.

Départ à partir de 7h30.

+33 7 77 90 39 82

