Randonnées accompagnées : « La Mine » Saint-Clair-de-Halouze, 27 juin 2021-27 juin 2021, Saint-Clair-de-Halouze.

Randonnées accompagnées : « La Mine » 2021-06-27 14:00:00 – 2021-06-27

Saint-Clair-de-Halouze 61490 Saint-Clair-de-Halouze

Sur les routes du Bocage, bordées par les haies, les prés et les vergers, partez à la découverte d’un autre patrimoine caractéristique de la Normandie : les forges et les mines de fer.

L’Orne comptait des dizaines de grosses forges, telle que celle de Varenne, où l’on fabriquait du fer à partir du minerai local entre le XVIème et le XIXème.

Il y avait en Normandie douze mines de fer, dont celles de La Ferrière-aux-Etangs, Larchamp et Saint-Clair-de-Halouze exploitées entre 1901 et 1978 pour alimenter en minerai de fer les usines sidérurgiques du Nord-Pas-de-Calais.

