Randonnées Accompagnées Guipry-Messac, mercredi 3 juillet 2024.

Randonnées Accompagnées Guipry-Messac Ille-et-Vilaine

Tout au long de l’été, du 3 juillet au 28 août, l’association Grain de Sel a le plaisir de vous inviter chaque mercredi à des randonnées accompagnées, conçues pour tous les passionnés de nature et d’aventure. Ces escapades hebdomadaires, traversant des paysages époustouflants, sont l’occasion parfaite de découvrir ou redécouvrir la beauté de Vallons en Bretagne au rythme de la marche. Guidés par les bénévoles de l’association, les participants bénéficieront de leur regard aguerri sur la faune, la flore, et l’histoire locale.

Départ à l’aube pour saisir la fraîcheur matinale. Que vous soyez un marcheur débutant ou aguerri, ces rendez-vous du mercredi promettent non seulement de l’exercice physique mais aussi un profond renouement avec la nature, le tout dans une ambiance conviviale. Venez respirer, explorer, et partager des instants au cœur de l’été et des Vallons en Bretagne. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-03 09:00:00

fin : 2024-08-28 12:00:00

Guipry-Messac 35480 Ille-et-Vilaine Bretagne

