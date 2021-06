Le Buisson-de-Cadouin Le Buisson-de-Cadouin Dordogne, Le Buisson-de-Cadouin Randonnées à vélo électrique – En route pour un moment inoubliable ! Le Buisson-de-Cadouin Le Buisson-de-Cadouin Catégories d’évènement: Dordogne

Le Buisson-de-Cadouin

Randonnées à vélo électrique – En route pour un moment inoubliable ! Le Buisson-de-Cadouin, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Le Buisson-de-Cadouin. Randonnées à vélo électrique – En route pour un moment inoubliable ! 2021-07-07 – 2021-07-07 Fromengal Domaine de Fromengal

Le Buisson-de-Cadouin Dordogne Le Buisson-de-Cadouin Partez en balade à vélo électrique sur des chemins ombragées de la forêt de la Bessède, découvrez la petite bastide de Molières ainsi que le village médiéval de Cadouin avec sa halle typique du Périgord et le cloître de l’abbaye.

La randonnée sera encadrée par Gaël, votre guide. Départ du camping de Fromengal le mercredi à 9h00 pour un retour à 12h30. Rendez-vous à 8h30 devant la réception du camping. Tarif 40€ (location du vélo, casque et guide). Inscription obligatoire. Partez en balade à vélo électrique sur des chemins ombragées de la forêt de la Bessède, découvrez la petite bastide de Molières ainsi que le village médiéval de Cadouin avec sa halle typique du Périgord et le cloître de l’abbaye.

La randonnée sera encadrée par Gaël, votre guide. Départ du camping de Fromengal le mercredi à 9h00 pour un retour à 12h30. Rendez-vous à 8h30 devant la réception du camping. Tarif 40€ (location du vélo, casque et guide). Inscription obligatoire. +33 6 25 34 49 05 Partez en balade à vélo électrique sur des chemins ombragées de la forêt de la Bessède, découvrez la petite bastide de Molières ainsi que le village médiéval de Cadouin avec sa halle typique du Périgord et le cloître de l’abbaye.

La randonnée sera encadrée par Gaël, votre guide. Départ du camping de Fromengal le mercredi à 9h00 pour un retour à 12h30. Rendez-vous à 8h30 devant la réception du camping. Tarif 40€ (location du vélo, casque et guide). Inscription obligatoire. Cadouin dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Le Buisson-de-Cadouin Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Buisson-de-Cadouin Adresse Fromengal Domaine de Fromengal Ville Le Buisson-de-Cadouin lieuville 44.82335#0.86016