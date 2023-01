Randonnées à thèmes accompagnées au Pays de George Sand : Jour 3 Vijon Vijon OT Pays de George Sand Vijon Catégories d’Évènement: Indre

Vijon

Randonnées à thèmes accompagnées au Pays de George Sand : Jour 3 Vijon, 20 août 2023, Vijon OT Pays de George Sand Vijon. Randonnées à thèmes accompagnées au Pays de George Sand : Jour 3 Salle des fêtes Vijon Indre

2023-08-20 08:30:00 – 2023-08-20 Vijon

Indre Vijon « Marie Curie, une quête radieuse ». Comment Maria Skłodowska, brillante mais modeste jeune femme de Varsovie est devenue l’illustre Marie

Curie, double prix Nobel ? La Compagnie Slavicarib nous embarque dans un jeu jubilatoire qui mêle le théâtre, le récit, la musique et le chant pour célébrer la beauté d’une vocation scientifique. Aux faits biographiques s’induit un récit merveilleux : Marie, enfant, plonge souvent dans une forêt imaginaire à la recherche de la fleur de fougère, celle qui, dans la mythologie polonaise, permet d’accéder aux savoirs surnaturels. Cette fleur insaisissable brille d’une lueur émeraude, de même que le radium qu’elle a découvert après. Ravitaillement, animations et possibilité de buffet froid selon la formule choisie à l’inscription. Pas d’inscription sur place. En Berry, dans le sud du département de l’Indre, 3 jours de randonnée à thème accompagnée à pied, avec des animations tout au long du parcours. Il est possible de participer à 1, 2 ou 3 journées. resa.randopgs@gmail.com +33 2 54 48 22 64 Anthony Perrot

Vijon

dernière mise à jour : 2023-01-19 par OT Pays de George Sand

Détails Catégories d’Évènement: Indre, Vijon Autres Lieu Vijon Adresse Salle des fêtes Vijon Indre OT Pays de George Sand Ville Vijon OT Pays de George Sand Vijon lieuville Vijon Departement Indre

Vijon Vijon OT Pays de George Sand Vijon Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vijon-ot-pays-de-george-sand-vijon/

Randonnées à thèmes accompagnées au Pays de George Sand : Jour 3 Vijon 2023-08-20 was last modified: by Randonnées à thèmes accompagnées au Pays de George Sand : Jour 3 Vijon Vijon 20 août 2023 Indre OT Pays de George Sand Salle des fêtes Vijon Indre Vijon Vijon Indre

Vijon OT Pays de George Sand Vijon Indre