Randonnées à thèmes accompagnées au Pays de George Sand : Jour 3 Néret, dimanche 18 août 2024.

En Berry, dans le sud du département de l’Indre, 3 jours de randonnée à thème accompagnée à pied, avec des animations tout au long du parcours. Il est possible de participer à 1, 2 ou 3 journées.

« La cave de Garance » : Voici une randonnée autour de la vigne et du vin avec la Compagnie des sans lacets. Des haltes littéraires et musicales avec de savoureux extraits de François Rabelais ou de contes en patois tourangeois du début du XXe siècle; des extraits de Jean-Marie Laclavetine mèneront des randonneurs au coeur du vignoble de Châteaumeillant. Les textes traient tous, avec humour, tendresse ou poésie, du vin et de la cave où il est conservé, dégusté…. Ravitaillement, animations et possibilité de buffet froid selon la formule choisie à l’inscription. Pas d’inscription sur place. .

Salle des fêtes

Néret 36400 Indre Centre-Val de Loire resa.randopgs@gmail.com

Début : 2024-08-18 08:30:00

fin : 2024-08-18



