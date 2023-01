Randonnées à thèmes accompagnées au Pays de George Sand : Jour 2 Thevet-Saint-Julien, 19 août 2023, Thevet-Saint-Julien Thevet-Saint-Julien.

Randonnées à thèmes accompagnées au Pays de George Sand : Jour 2

Salle des fêtes Thevet-Saint-Julien Indre

2023-08-19 08:30:00 – 2023-08-19

Thevet-Saint-Julien

Indre

Thevet-Saint-Julien

« Jeu des proverbes ». Goûter la saveur des mots, apprécier les sons des aliments, entrer dans une farandole des sens…De nombreux textes littéraires font la part belle à des aliments plus ou moins imaginaires, plus ou moins fantasmés et offrent ainsi des visions artistiques fortes de ce geste – normalement ! –quotidien qu’est « manger ». La compagnie Les fous de bassan propose une lecture de différents extraits de romans et poèmes d’auteurs et autrices de différentes époques… évoquant différents aliments. Cette lecture est jalonnée de bouchées à picorer accompagnées de musiques, plongeant ainsi les randonneurs dans une atmosphère. Ravitaillement, animations et possibilité de buffet froid selon la formule choisie à l’inscription. Pas d’inscription sur place.

En Berry, dans le sud du département de l’Indre, 3 jours de randonnée à thème accompagnée à pied, avec des animations tout au long du parcours. Il est possible de participer à 1, 2 ou 3 journées.

Thevet-Saint-Julien

