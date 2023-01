Randonnées à thèmes accompagnées au Pays de George Sand : Jour 1 Saint-Chartier Saint-Chartier Saint-Chartier Catégories d’Évènement: Indre

Randonnées à thèmes accompagnées au Pays de George Sand : Jour 1 Saint-Chartier, 18 août 2023

2023-08-18 08:30:00

Indre Saint-Chartier Randonnée à thème accompagnée : « Maurice Sand – Fantaise » – Pour célébrer le bicentenaire de la naissance de Maurice Sand, la Compagnie du Petit Bois reprend à sa manière la pièce « Jouets et mystères » (1871) de Maurice Sand. Les marcheurs vont (re)découvrir le talent de ce

marionnettiste plein de fantaisie et d’inventivité, à travers un choix de textes interprétés et de saynètes jouées. 3 épisodes champêtres pour mieux connaître ce « Monsieur Maurice » resté dans l’ombre de sa mère. Ravitaillement, animations et possibilité de buffet froid selon la formule choisie à l’inscription. Pas d’inscription sur place. En Berry, dans le sud du département de l’Indre, 3 jours de randonnée à thème accompagnée à pied, avec des animations tout au long du parcours. Il est possible de participer à 1, 2 ou 3 journées. Saint-Chartier

