Randonnées à BARS organisée par Les Pieds dans l’herbe. Saint-Martial-d’Albarède Saint-Martial-d'Albarède Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Martial-d'Albarède

Randonnées à BARS organisée par Les Pieds dans l’herbe. Saint-Martial-d’Albarède, 12 juin 2022, Saint-Martial-d'Albarède. Randonnées à BARS organisée par Les Pieds dans l’herbe. Saint-Martial-d’Albarède

2022-06-12 09:30:00 – 2022-06-12

Saint-Martial-d’Albarède Dordogne Saint-Martial-d’Albarède BARS : Journée avec pique nique : boucle de Bosboutens (10,8 km) et boucle de la Croze (6 km).

9 h 30 place de l’église. BARS : Journée avec pique nique : boucle de Bosboutens (10,8 km) et boucle de la Croze (6 km).

9 h 30 place de l’église. +33 6 61 22 69 74 BARS : Journée avec pique nique : boucle de Bosboutens (10,8 km) et boucle de la Croze (6 km).

9 h 30 place de l’église. Naturellement Périgord

Saint-Martial-d’Albarède

dernière mise à jour : 2022-02-11 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Saint-Martial-d'Albarède Autres Lieu Saint-Martial-d'Albarède Adresse Ville Saint-Martial-d'Albarède lieuville Saint-Martial-d'Albarède Departement Dordogne

Saint-Martial-d'Albarède Saint-Martial-d'Albarède Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-martial-dalbarede/

Randonnées à BARS organisée par Les Pieds dans l’herbe. Saint-Martial-d’Albarède 2022-06-12 was last modified: by Randonnées à BARS organisée par Les Pieds dans l’herbe. Saint-Martial-d’Albarède Saint-Martial-d'Albarède 12 juin 2022 Dordogne Saint-Martial-d'Albarède

Saint-Martial-d'Albarède Dordogne