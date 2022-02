RANDONNEES 5-10-15 KM CRAMOISY Cramoisy, 24 avril 2022, Cramoisy.

RANDONNEES 5-10-15 KM CRAMOISY Cramoisy

2022-04-24 08:00:00 – 2022-04-24 10:30:00

Cramoisy Oise Cramoisy

5 DIMANCHE 24 AVRIL A CRAMOISY ( FETE A L’ANDOUILLE)

place de la salle des fêtes de CRAMOISY;

3 distances possible de randonnée sur un chemin balisé à marche libre : 5 -10 et 15 km.

Inscription et départ de 8H à 10H30 .

Visite possible: Usine PARVILLEE et EGLISE .

Dégustation au retour de l’ANDOUILLE de CRAMOISY avec boisson

arnv.rando@gmail.com +33 6 51 80 45 24 https://www.arn-nogentsuroise.com/

ARNV Nogent sur oise

Cramoisy

dernière mise à jour : 2022-02-11 par