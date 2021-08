Brézé En haut de la rue de la paleine - clos du midi Brézé, Maine-et-Loire Randonnée VVR au cœur de l’appellation Saumur Fines Bulles En haut de la rue de la paleine – clos du midi Brézé Catégories d’évènement: Brézé

[http://www.vvr-valdeloire.fr](http://www.vvr-valdeloire.fr)———— Samedi 4 septembre 2021 La balade VVR de Saumur fines bulles vous emmène sur la butte de Brézé à la découverte des paysages de tuffeau caractéristiques de la région et des vins réputés dans le monde entier. ### VVR 2021, la gastronomie responsable Pour cette 18e édition, les chefs s’engagent en cuisine en proposant des bouchées gastronomiques lors de haltes gourmandes. Produits locaux et gastronomie responsable sont mis à l’honneur par les chefs partenaires présents sur place. ### Pratique : * Lieu de départ : En haut de la rue de la paleine – clos du midi 49260 Brézé (Bellevigne-les-chateaux) * Appellation : Saumur Fines Bulles * Parcours classique : 6 km, 3h. Départs toutes les 30 min de 9h à 12h30. * Parcours anglais : parcours classique commenté en anglais. Départs à 9h et 12h40. * Informations et inscriptions : www.vvr-valdeloire.fr * Tarifs des inscriptions en ligne jusqu’au 2 septembre : 8 €, 2 € pour les – de 18 ans, gratuit pour les – de 3 ans

