[http://www.vvr-valdeloire.fr](http://www.vvr-valdeloire.fr)————– Dimanche 5 septembre 2021 L’appellation Coteaux-du-vendômois vous propose une balade dans un cadre naturel privilégié, entre vignes et biodiversité, à quelques minutes de Vendôme. Un parcours offrant de superbes panoramas sur la vallée du Loir, riche en découvertes patrimoniales et historiques, tout en dégustant leurs plus belles cuvées. ### VVR 2021, la gastronomie responsable Pour cette 18e édition, les chefs s’engagent en cuisine en proposant des bouchées gastronomiques lors de haltes gourmandes. Produits locaux et gastronomie responsable sont mis à l’honneur par les chefs partenaires présents sur place. Après 3h de balade, l’Ecole des Vignes permettra pour la première fois à chacun de s’initier à l’art des accords mets et vins avec des professionnels, avant de profiter d’une ambiance joyeuse et conviviale. ### Pratique : * Lieu de départ : Cave du vendômois – 60 Avenue du petit thouars 41100 Villiers-sur-Loir * Appellation : Coteaux du Vendômois * Parcours classique : 8 km, 4h. Départs toutes les 30 min de 8h45 à 10h45 * Ecole des Vignes : ateliers à 14h30 (15€ par adulte) * Informations et inscriptions : www.vvr-valdeloire.fr * Tarifs des inscriptions en ligne jusqu’au 2 septembre : 8 €, 2 € pour les – de 18 ans, gratuit pour les – de 3 ans

