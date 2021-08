Randonnée VVR au cœur de l’appellation coteaux d’ancenis Terrain De La Vallée – La Vallée, 4 septembre 2021, Oudon.

Terrain De La Vallée – La Vallée, le samedi 4 septembre à 10:30

[http://www.vvr-valdeloire.fr](http://www.vvr-valdeloire.fr)——– Samedi 4 septembre 2021 Depuis le terrain de la Vallée, espace champêtre au cœur du village d’Oudon, partez à la découverte du patrimoine local et des vignes étagées sur les coteaux surplombant la Loire. Laissez-vous surprendre par des panoramas époustouflants, découvrez le savoir-faire des vignerons, qui prendront soin de charmer vos papilles. ### VVR 2021, la gastronomie responsable Pour cette 18e édition, les chefs s’engagent en cuisine en proposant des bouchées gastronomiques lors de haltes gourmandes. Produits locaux et gastronomie responsable sont mis à l’honneur par les chefs partenaires présents sur place. Après 3h de balade, l’Ecole des Vignes permettra pour la première fois à chacun de s’initier à l’art des accords mets et vins avec des professionnels, avant de profiter d’une ambiance joyeuse et conviviale. ### Pratique : * Lieu de départ : Terrain De La Vallée – La Vallée 44521 Oudon * Appellation : coteaux-d ’Ancenis * Parcours classique : 9 km, 4h. Départs toutes les 30 min de 10h à 16h. * Parcours famille : 3,5 km, 2h45, adapté aux enfants, non accessible aux poussettes. Départs à 10h30 et 15h30. * Ecole des Vignes : ateliers à 10h15 et 14h (15€ par adulte) * Informations et inscriptions : www.vvr-valdeloire.fr * Tarifs des inscriptions en ligne jusqu’au 2 septembre : 8 €, 2 € pour les – de 18 ans, gratuit pour les – de 3 ans

Terrain De La Vallée – La Vallée 44521 Oudon Oudon Loire-Atlantique



2021-09-04T10:30:00 2021-09-04T16:00:00