[http://www.vvr-valdeloire.fr](http://www.vvr-valdeloire.fr)nche 5 septembre 2021 ————————- Au départ du village VVR, partez pour une randonnée magnifique au cœur du vignoble. Profitez de superbes panoramas et laissez-vous guider à travers les coteaux de Bonnezeaux. ### VVR 2021, la gastronomie responsable Pour cette 18e édition, les chefs s’engagent en cuisine en proposant des bouchées gastronomiques lors de haltes gourmandes. Produits locaux et gastronomie responsable sont mis à l’honneur par les chefs partenaires présents sur place. ### Pratique : * Lieu de départ : Les Terrasses de Bonnezeaux 49380 Bellevigne en Layon (Thouarcé) * Appellation : Bonnezeaux * Parcours classique : 8 km, 4h. Départs toutes les 30 min de 8h15 à 10h15. * Informations et inscriptions : www.vvr-valdeloire.fr * Tarifs des inscriptions en ligne jusqu’au 2 septembre : 8 €, 2 € pour les – de 18 ans, gratuit pour les – de 3 ans

Au départ du village VVR, partez pour une randonnée magnifique au cœur du vignoble. Profitez de superbes panoramas et laissez-vous guider à travers les coteaux de Bonnezeaux. Les Terrasses de Bonnezeaux 49380 thouarcé Bellevigne-en-Layon Thouarcé Maine-et-Loire

