Randonnée VTT : Trans’Andaine Bagnoles de l’Orne Normandie, 18 septembre 2022, Bagnoles de l'Orne Normandie.

Randonnée VTT : Trans’Andaine Hippodrome Avenue de l’Hippodrome Bagnoles de l’Orne Normandie

2022-09-18 07:00:00 07:00:00 – 2022-09-18 14:00:00 14:00:00 Hippodrome Avenue de l’Hippodrome

Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

En famille ou entre amis, et selon votre condition physique, il y en a pour tous les goûts. Quel circuit allez-vous choisir ?

Cinq parcours VTT de 25, 35, 50, 60 et 80 km, trois parcours gravel de 40, 60 et 80 km, sont au programme.

À cela s’ajoute deux parcours pédestres (libre) de 8 et 15 km à destination des marcheurs.

La Trans’Andaine vous offre une succession de paysages, un beau concentré de Normandie à (re)découvrir.

j.durand@orange.fr +33 2 33 37 82 01 http://as-andaine.org/

