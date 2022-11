Randonnée VTT – Téléthon

Randonnée VTT – Téléthon, 27 novembre 2022, . Randonnée VTT – Téléthon



2022-11-27 08:00:00 – 2022-11-27 6 EUR -Organisée par » Les Mem’pamal » club VTT Secondigny

-Boucles de 21 et 40 km

-Départ de 8h à 9h30 à la salle des fêtes de Allonne

-Ravitaillement sur les parcours

-Tarif: 6€ / moins de 10ans : gratuit -Organisée par » Les Mem’pamal » club VTT Secondigny

-Boucles de 21 et 40 km

-Départ de 8h à 9h30 à la salle des fêtes de Allonne

-Ravitaillement sur les parcours

-Tarif: 6€ / moins de 10ans : gratuit dernière mise à jour : 2022-11-21 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville