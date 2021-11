Randonnée VTT : Sara VTT et sorgina trail Sare, 10 septembre 2022, Sare.

2022-09-10 08:00:00 – 2022-09-10 15:00:00

Sare Pyrénées-Atlantiques Sare

Deux circuits VTT : 26km et 35km avec ravitaillements, départ à 8h30 de la place et inscriptions sur place à partir de 7h30. Casque obligatoire et les mineurs doivent être accompagnés. Au même moment départ de Sorgina trail pour les femmes. Et à l’arrivée buvette et taloak.

Bi ibilaldi : 26km eta 35kmkoak, jan eta edatekoa puntuekin, abiatzera plazatik 8:30tan eta izen elmaiteak 7:30tik goiti. Kaskoa beharrezkoa eta haurrak heldu batekin izan beharko dira. Memento beherean, emazteendako sorgina trailaren abiada. Eta ailegatzean ostatua eta taloak.

