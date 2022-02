Randonnée VTT / Pédestre Val-Couesnon Val-Couesnon Val-Couesnon Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Val-Couesnon

Randonnée VTT / Pédestre Val-Couesnon Val-Couesnon, 15 mai 2022, Val-Couesnon. Randonnée VTT / Pédestre Val-Couesnon Place du Champ de Foire Antrain Val-Couesnon

2022-05-15 07:30:00 – 2022-05-15 Place du Champ de Foire Antrain

Val-Couesnon Ille-et-Vilaine Val-Couesnon Venez participer à cette journée sportive ! Vététistes amateurs ou régulier, venez découvrir nos sentiers et chemins le 15 mai prochain. Amis marcheurs, chaussés vos crampons car nous ne vous avons pas oublier. VTT 4 parcours : 18 – 32 – 45 – 60 kms

Départ libre dès 7h30 et jusqu’à 10h (9h pour le 60 kms) Marche 2 parcours : 8 et 16 kms :

