Neufchâtel-en-Bray Seine-Maritime Une rose offerte aux 50 premières mamans inscrites.

Au départ de la Boutonnière, inscription dès 8h.

Marche 12 kms – 3 € – départ 9h15.

VTT 31 kms 600 de D+ – 5 € – départ 9h10

VTT 48 kms 800 de D+ – 5 € – départ 9h

