Contest Mayenne Contest 7 7 EUR A vous de choisir votre parcours parmi les suivants : – Circuits rando VTT : 20 – 30 – 45 – 55 – 65 kms – Circuits pédestre : 10 – 15 – 20 kms Vous pourrez également tenter de remporter de beaux lots lors de la tombola. 2ème édition des randos VTT & pédestre avec le Comité des fêtes de Contest. comitedesfetes.contest53@laposte.net +33 6 42 15 21 76 A vous de choisir votre parcours parmi les suivants : – Circuits rando VTT : 20 – 30 – 45 – 55 – 65 kms – Circuits pédestre : 10 – 15 – 20 kms Vous pourrez également tenter de remporter de beaux lots lors de la tombola. Contest

