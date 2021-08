Randonnée VTT “les 100 bornes de Bouconne” Forêt de Bouconne, 29 août 2021, Lasserre-Pradère.

Départs des différents parcours : – Circuit 20 et 40 : à partir de 8h30 et jusqu’à 9h00 – Circuit 60, 80 et 100 km : à partir de 8h et jusqu’à 8h30 Le parcours 100 km ne sera pas balisé (sauf parties communes) et nécessitera l’utilsation d’un gps pour les deux secteurs non balisés . Il sera fermé (porte horaire) au km 35 à partir de 10h30 et vous devrez continuer sur le parcours 75 km. Les autres circuits 20 – 40 – 60 – 80 seront balisés normalement – Bombes- Rubalises – Panneaux Tarif unique : 10€, inscription sur place. Renseignements : [[http://vtt.cornebarrieu.free.fr/](http://vtt.cornebarrieu.free.fr/)](http://vtt.cornebarrieu.free.fr/)

Organisé par le club VTT de Cornebarrieu

