Randonnée VTT Le Grandvaux Grande-Rivière Château, lundi 19 février 2024.

Randonnée VTT- Le Grandvaux

Depuis l’Abbaye, un parcours ludique et varié, empruntant les sentiers herbeux des pâtures et communaux, mais qui fait aussi le tour du magnifique lac de l’Abbaye. Possibilité de grimper au belvédère du Moulin, de visiter le sapin président et d’admirer les Monts Jura depuis Les Cernois.

Matériel compris (donner se taille au moment de la réservation)

Durée 3h 12 à 20 km, adaptable.

Prévoir bonnes chaussures + eau.

Réservation 06 85 69 89 90 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-19 13:30:00

fin : 2024-02-19 17:00:00

Grande-Rivière Château 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté olivierfaivre.hautjura@gmail.com

