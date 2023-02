Randonnée VTT la Saint Laurentaise, 1 avril 2023, Saint-Laurent-Médoc .

Randonnée VTT la Saint Laurentaise

stade municipal Saint-Laurent-Médoc Gironde

2023-04-01 – 2023-04-01

Saint-Laurent-Médoc

Gironde

12 16 EUR Venez nombreux participer à cette nouvelle édition de la Saint Laurentaise. Au programme :

– Samedi 1er : nocturne VTT 26 kms

La lampe frontale est obligatoire

Vin chaud et soupe à l’oignon sur place

Sur inscription sur le site internet uniquement (pas d’inscription sur place).

– Dimanche 2 avril : 2 parcours 26 kms et 51 kms

Bière et sandwiches sur place

Sur inscription via le site internet ou sur place.

+33 6 70 63 59 77 Cocarde Cyclotourisme

Cocarde omnisports

Saint-Laurent-Médoc

