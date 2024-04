Randonnée VTT la Saint Laurentaise Saint-Laurent-Médoc, dimanche 7 avril 2024.

Venez nombreux participer à cette nouvelle édition de la Saint Laurentaise.

Au programme, 2 parcours 26 kms (1 ravitaillement) et 51 kms (2 ravitaillements).

Randonnée pédestre de 10 km.

Bière et sandwiches à l’arrivée.

Sur inscription via le site internet (pour les parcours VTT) ou sur place (pour la randonnée pédestre). 5 5 EUR.

Début : 2024-04-07 09:00:00

fin : 2024-04-07

stade municipal

Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine cocarde.cyclo@gmail.com

