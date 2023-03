RANDONNÉE VTT LA BIK’SAULX L'Isle-en-Rigault Catégories d’Évènement: L'Isle-en-Rigault

Meuse Randonnée VTT dans dans les sentiers de la vallée de la Saulx.

4 circuits : 20 km familial, 35 km, 45 km, 55 km.

Petite restauration sur place. Boisson offerte à l’arrivée. Casques obligatoires.

Renseignements par mail : sportsetdecouvert@gmail.com sportsetdecouvert@gmail.com http://www.sportsetdecouverte.com/ Sports et Découverte

