Randonnée VTT insolite à Saint-Amand-de-Coly Coly-Saint-Amand, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Coly-Saint-Amand.

Randonnée VTT insolite à Saint-Amand-de-Coly 2021-07-17 09:30:00 – 2021-07-17

Coly-Saint-Amand Dordogne Coly-Saint-Amand

Durant les mois de juillet et d’août, accompagné d’un moniteur, partez à la découverte de la pierre, de l’eau et de la chauve-souris barbastelle. Vous pourrez apprécier les trésors cachés de notre patrimoine !

Départs de la base VTT dans le bourg de Saint-Amand de Coly.

Possibilité de location : VTT à partir de 14€ et vélo électrique à partir de 25€.

Uniquement sur réservation

+33 6 88 19 94 44

