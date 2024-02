Randonnée VTT Gravel au Pays des Sources Flize, dimanche 7 avril 2024.

Cette année sera la dixième édition de la Randonnée au Pays des Sources.Si elle a atteint l’âge de maturité il lui reste néanmoins ce grain de folie de la jeunesse.Les parcours proposés resteront dans la lignée des années précédentes avec les passages mythiques qui en ont fait sa réputation et de nouveaux endroits que même certains membres du club viennent de découvrir. Nous travaillons également pour que certains sentiers qui nous sont interdits depuis plusieurs années puissent être exceptionnellement empruntés pour cette édition anniversaireNous vous proposerons cinq parcours VTT (de 16 à 58kms) et, grande nouveauté 2024, trois parcours gravel (de 30 à 90kms).Sur le parcours vous retrouverez des ravitaillements très bien fournis tant en sucré qu’en salé.A l’arrivée vous trouverez bikewash, douches et petite restauration avec les traditionnels pain-saucisses.N’oubliez pas que la devise de notre randonnée est Jamais déçu, toujours fourbu ! Ouverture des inscriptions le 1er février.

Début : 2024-04-07

fin : 2024-04-07

Flize 08160 Ardennes Grand Est contact@randopaysdessources.fr

