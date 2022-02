Randonnée VTT et Pédestre Vasles, 20 février 2022, Vasles.

Randonnée VTT et Pédestre Maison du village 14 Place du 25 Août Vasles

2022-02-20 – 2022-02-20 Maison du village 14 Place du 25 Août

Vasles Deux-Sèvres Vasles

Le club Cyclo rando du Pays Ménigoutais organise sa 10 ème randonnée VTT et Pédestre :

Parcours VTT 25,40 et 50 kms

Marche 7,12 et 16 kms

Marche Nordique 12 et 16 kms

Inscription salle la Villageoise (le centre bourg) de 8h a 10H

Cyclo rando du Pays Ménigoutais

Maison du village 14 Place du 25 Août Vasles

