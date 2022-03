Randonnée VTT et pédestre Salle Polyvalente de Bray-sur-Somme Bray-sur-Somme Catégories d’évènement: Bray-sur-Somme

Somme

Randonnée VTT et pédestre Salle Polyvalente de Bray-sur-Somme, 20 mars 2022, Bray-sur-Somme. Randonnée VTT et pédestre

Salle Polyvalente de Bray-sur-Somme, le dimanche 20 mars à 07:30

Les randonneurs de Bray-sur-Somme organisent une randonnée pédestre et VTT, le dimanche 20 mars 2022. Sur le parcours proposé à cette occasion, vous pourrez découvrir les monts de Bray. Au programme, deux parcours flechés de 31 à 48 km pour les vététistes et un circuit de 12km pour les marcheurs. **Inscriptions sur place à la salle polyvalente** de Bray-sur-Somme à partir de 7h30. **Les départs :** * 8h pour les vététistes * 8h45 pour les marcheurs Un accueil convivial avec café et gâteau sera organisé et sandwiches et boissons seront proposés à l’arrivée.

VTT : 5€ / Marche : 3€

À pied ou à vélo, vous pouvez participez à la randonnée organisée par les randonneurs de Bray-sur-Somme Salle Polyvalente de Bray-sur-Somme Bray-sur-Somme Bray-sur-Somme Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-20T07:30:00 2022-03-20T14:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bray-sur-Somme, Somme Autres Lieu Salle Polyvalente de Bray-sur-Somme Adresse Bray-sur-Somme Ville Bray-sur-Somme lieuville Salle Polyvalente de Bray-sur-Somme Bray-sur-Somme Departement Somme

Salle Polyvalente de Bray-sur-Somme Bray-sur-Somme Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bray-sur-somme/

Randonnée VTT et pédestre Salle Polyvalente de Bray-sur-Somme 2022-03-20 was last modified: by Randonnée VTT et pédestre Salle Polyvalente de Bray-sur-Somme Salle Polyvalente de Bray-sur-Somme 20 mars 2022 Bray-sur-Somme Salle Polyvalente de Bray-sur-Somme Bray-sur-Somme

Bray-sur-Somme Somme