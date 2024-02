Randonnée VTT et pédestre Le Pin, dimanche 17 mars 2024.

Randonnée VTT et pédestre Le Pin Deux-Sèvres

Le Comité des Fêtes du Pin organise la 2 ème édition de sa randonnée pédestre et VTT.

3 parcours pédestres de 7, 12 et 17 kms et des parcours VTT modulables de 23 à 52 kms.

Ravitaillements sur les parcours et collation à l’arrivée. 6 6 EUR.

Début : 2024-03-17 07:30:00

fin : 2024-03-17

Salle omnisport

Le Pin 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine cyrilcharrier79@gmail.com

