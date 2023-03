Randonnée VTT et Pédestre » La Floiracoise » Floirac Floirac Catégories d’Évènement: Floirac

Randonnée VTT et Pédestre » La Floiracoise », 23 avril 2023, Floirac

2023-04-23 09:00:00 – 2023-04-23 14:00:00

Lot Floirac 5 EUR 5 5 Ouvert à tous

Accueil à 9h pour les inscriptions, départ 9h30 pour deux parcours distincts

Ravitaillement en chemin

Possibilité de Déjeuner sur place au retour, avec le Food Truck Pizzaela et une buvette de l’association AASF ©AASF

