Randonnée VTT et pédestre du Combat des Trente Salle des Coteaux-Pierre Bouix Guillac, dimanche 25 février 2024.

La randonnée du Combat des Trente s’adresse à tous les amoureux de la nature et de la randonnée. Quatre boucles VTT sont proposées avec des niveaux de difficulté différents 20, 27, 35 et 50 km. Pour les marcheurs, trois circuits au choix 9, 12 et 15 km. Inscriptions à partir de 7h30 à la salle des Coteaux Pierre Bouix de Guillac. Tarifs 5€/VTT ; 4€/marcheur ; 1€/enfant (-12 ans). Lavage vélo, ravitaillement eau sur circuit (prévoir gourde ou verre perso), sandwich à l’arrivée. .

Salle des Coteaux-Pierre Bouix Rue des Coteaux

Guillac 56800 Morbihan Bretagne yves.bienfait@orange.fr

