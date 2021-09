Souleuvre en Bocage Souleuvre en Bocage Calvados, Souleuvre en Bocage Randonnée VTT et pédestre à Campeaux Souleuvre en Bocage Souleuvre en Bocage Catégories d’évènement: Calvados

Souleuvre en Bocage

Randonnée VTT et pédestre à Campeaux Souleuvre en Bocage, 2 octobre 2021, Souleuvre en Bocage. Randonnée VTT et pédestre à Campeaux 2021-10-02 09:00:00 – 2021-10-02 Stade de foot Campeaux

Souleuvre en Bocage Calvados Souleuvre en Bocage Randonnée VTT : Circuits de 26 et 42 kilomètres; Randonnée pédestre : Circuits de 8,10 et 12 kilomètres. Départ des randonnées libre au stade de foot avec possibilité de restauration sur place. Randonnée VTT : Circuits de 26 et 42 kilomètres; Randonnée pédestre : Circuits de 8,10 et 12 kilomètres. Départ des randonnées libre au stade de foot avec possibilité de restauration sur place. pi14@souleuvreenbocage.fr +33 2 31 69 58 58 Randonnée VTT : Circuits de 26 et 42 kilomètres; Randonnée pédestre : Circuits de 8,10 et 12 kilomètres. Départ des randonnées libre au stade de foot avec possibilité de restauration sur place. dernière mise à jour : 2021-09-20 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Souleuvre en Bocage Autres Lieu Souleuvre en Bocage Adresse Stade de foot Campeaux Ville Souleuvre en Bocage lieuville 48.95028#-0.93389