stade « Paul-Baron » de Senillé, le dimanche 28 août à 07:00

Réservez votre dimanche 28 août pour découvrir lors de la randonnée VTT et marche des 7 Bosses à Senillé Saint Sauveur les chemins de la commune et au-delà pour le VTT. Nous proposerons 3 circuits marche de 8, 12 et 18km pour les plus courageux, les circuits sont indépendants du VTT. Pour le VTT des parcours allant de 15 km à 60 km de la sortie familiale ou débutants aux vététistes plus expérimentés avec de nouvelles portions.

4€ marche et vtt licencié, 5€ vtt non licencié, gratuit -12ans

3 circuits marche de 8, 12 et 18km pour les plus courageux. VTT de 15 km à 60 km de la sortie familiale ou débutants aux vététistes plus expérimentés avec de nouvelles portions.

stade « Paul-Baron » de Senillé Senillé rue du Berry Senillé-Saint-Sauveur Senillé Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-28T07:00:00 2022-08-28T20:00:00