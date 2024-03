Randonnée vtt et marche à pied Maison Hodia Mendionde, dimanche 21 avril 2024.

Départ 8h/8h30

Randonnée en vtt sur un parcours de 31 km et 37 km 1000 D+.

Randonnée à pied 13,4km 1000 D+.

Parcours offrant des points de vue exceptionnel sur les montagnes du Pays Basque. Circuit ludique et à la portée de tous.

Restauration et buvette sur place.

Douche et lavage de vélos prévu sur place. 8 8 EUR.

Début : 2024-04-21

fin : 2024-04-21

Maison Hodia Centre du village

Mendionde 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

