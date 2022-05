Randonnée VTT électrique Morvan “l’Expérience ACTI-RANDO” Montsauche-les-Settons Montsauche-les-Settons Catégories d’évènement: Montsauche-les-Settons

Montsauche-les-Settons Nièvre Montsauche-les-Settons 35 35 EUR Possesseur ou acquéreur potentiel, grâce au VTT à assistance électrique le dénivelé du Morvan devient accessible et vous permet de découvrir ses paysages et son histoire. 2 boucles accompagnées d’environ 25km vous permettent de choisir une des 3 formules construites pour s’adapter à vos envies : la journée, le matin ou l’après-midi ? En option :

– Le déjeuner au restaurant de la Pagode pour partager un bon moment.

– Location d’un VTT AE Programme formule journée et matinée : 9h30 : accueil café

10h : départ de la 1ère boucle

12h30 : retour à la base et déjeuner

14h : départ pour la 2ème boucle

16h30 : arrivée

Programme formule après-midi : 12h30 : Accueil et déjeuner pour les personnes qui ont réservée

13h30 : Accueil café

14h : départ pour la 2ème boucle

