La Neuville Chant d’Oisel, le samedi 21 août à 14:00

Ce circuit VTT de difficulté bleu est accessible au grand public, avec une alternance de tronçons très faciles et de passages plus sportifs. En parcourant ces 25 km de sentiers, vous découvrirez le plateau Est de Rouen dans toute sa diversité, à travers bois, champs, villages, et le long de la Vallée de l’Aubette. Le patrimoine bâti est riche également, avec entre autres le colombier de Boos construit en 1520. Cette randonnée est accompagnée par le club de VTT de Belbeuf. Gratuit sur réservation. Randonnée accompagnée par le club de VTT de Belbeuf. Pas de prêt de matériel.

2021-08-21T14:00:00 2021-08-21T17:00:00

