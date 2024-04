Randonnée VTT des Mules Place du 14 juillet Saint-Varent, dimanche 14 avril 2024.

Randonnée VTT des Mules Place du 14 juillet Saint-Varent Deux-Sèvres

Sortez des sentiers battus et parcourrez les paysages Saint Varentais à travers 4 circuits de randonnées VTT de 29km (parcours familial), 43, 54 et 63 kms pour les plus sportifs ! Nouveauté cette année avec un parcours Gravel de 90km. Café de bienvenue, ravitaillement et verre de l’amitié.

Sortez des sentiers battus et parcourrez les paysages Saint Varentais à travers 4 circuits de randonnées VTT de 29km (parcours familial), 43, 54 et 63 kms pour les plus sportifs ! Au programme, café de bienvenue, ravitaillement sur les parcours et verre de l’amitié à partir de 11h30. Nouveauté cette année avec un parcours Gravel de 90km

Point de lavage VTT et buvette sur place

Départ libre à partir de 7h30 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 07:30:00

fin : 2024-04-14

Place du 14 juillet Départ de l’espace Léonard de Vinci

Saint-Varent 79330 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine jean.francois.mucet@hotmail.fr

L’événement Randonnée VTT des Mules Saint-Varent a été mis à jour le 2024-04-02 par Maison du Thouarsais