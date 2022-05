RANDONNEE VTT DES MOLLETS VERTS Phalsbourg Phalsbourg Catégories d’évènement: Moselle

Phalsbourg Moselle L’événement vélo sur Phalsbourg, c’est le 12 juin !

2 clubs – 2 randonnées – une seule date

Après une première collaboration concluante, Les Mollets Verts et Le Cyclo Club Phalsbourg s’associent pour organiser conjointement leur randonnée.

Les habitués retrouveront les circuits et les ravitaillements de qualité qui ont fait la renommée respective des 2 clubs les années précédentes. Pour les autres, c’est le moment de découvrir le territoire du pays de Phalsbourg.

Il y aura deux randonnées bien distinctes, VTT et Route. Inscriptions en ligne ou sur place.

Au retour tout le monde pourra se retrouver autour des grillades, pizzas/flamm et de la buvette pour un moment de convivialité. Circuits VTT :

25 km – 300m D+

35 km – 750m D+

45 km – 900m D+

55 km – 1000m D+

Circuits ROUTE

30 km – 315 m D+

66 km – 810 m D+

88 km – 1213 m D+

143 km – 2152 m D+ Départs de 7h à 10h Restauration sur place

Parking

Douches

Lavage vélo Les Mollets Verts 2022 Randonnée VTT et cyclo Mollets verts

