Randonnée VTT des Côtes de Bourg Bourg, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Bourg.

Randonnée VTT des Côtes de Bourg 2021-07-14 – 2021-07-14

Bourg Gironde Bourg

EUR 9 Retrait des plaques et des dossards Parc de la Citadelle de Bourg : mardi 13 juillet de 17h00 à 19h30 et mercredi 14 juillet : dès 7h00. 4 distances : 20-30-40-50 km.

Départ libre de 7h30 à 9h30 – Clôture des circuits à 14h00.

Inscriptions Internet : https://www.ikinoa.com/items/subscribe/10287 à 9 €.

Attention : Aucune inscription sur place. Gratuit pour les femmes et les moins de 12 ans.

1 bouteille de vin des Côtes de Bourg sera offert à chaque participant majeur à l’arrivée en échange de sa plaque.

Boissons et sandwichs en vente à l’arrivée .

Nombreux lots à gagner par tirage au sort à l’arrivée, offerts par notre partenaire « JRP BIKE » (Artigues).

