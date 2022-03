Randonnée VTT dans la Vallée de la Souleuvre à Le Tourneur Souleuvre en Bocage Souleuvre en Bocage Catégories d’évènement: Calvados

Souleuvre en Bocage

Randonnée VTT dans la Vallée de la Souleuvre à Le Tourneur Souleuvre en Bocage, 27 mars 2022, Souleuvre en Bocage. Randonnée VTT dans la Vallée de la Souleuvre à Le Tourneur Le Moulin Pinel LE TOURNEUR Souleuvre en Bocage

2022-03-27 08:30:00 – 2022-03-27 Le Moulin Pinel LE TOURNEUR

Souleuvre en Bocage Calvados Dans le cadre de la fête des jonquilles, au départ du Moulin Pinel entre 8h30 et 9h30, randonnée VTT avec 2 circuits au choix 26 km ou 37 km. Port du casque obligatoire et respect du code de la route, l’association se dégage de toute responsabilité en cas d’accident. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte. Dans le cadre de la fête des jonquilles, au départ du Moulin Pinel entre 8h30 et 9h30, randonnée VTT avec 2 circuits au choix 26 km ou 37 km. Port du casque obligatoire et respect du code de la route, l’association se dégage de toute responsabilité… pi14@souleuvreenbocage.fr +33 2 31 69 58 58 Dans le cadre de la fête des jonquilles, au départ du Moulin Pinel entre 8h30 et 9h30, randonnée VTT avec 2 circuits au choix 26 km ou 37 km. Port du casque obligatoire et respect du code de la route, l’association se dégage de toute responsabilité en cas d’accident. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte. OT Bocage Normand

Le Moulin Pinel LE TOURNEUR Souleuvre en Bocage

dernière mise à jour : 2022-03-18 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Souleuvre en Bocage Autres Lieu Souleuvre en Bocage Adresse Le Moulin Pinel LE TOURNEUR Ville Souleuvre en Bocage lieuville Le Moulin Pinel LE TOURNEUR Souleuvre en Bocage Departement Calvados

Souleuvre en Bocage Souleuvre en Bocage Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/souleuvre-en-bocage/

Randonnée VTT dans la Vallée de la Souleuvre à Le Tourneur Souleuvre en Bocage 2022-03-27 was last modified: by Randonnée VTT dans la Vallée de la Souleuvre à Le Tourneur Souleuvre en Bocage Souleuvre en Bocage 27 mars 2022 Calvados Souleuvre-en-Bocage

Souleuvre en Bocage Calvados