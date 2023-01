Randonnée VTT cross-country Oberbruck, 23 avril 2023, Oberbruck Office de tourisme de Masevaux Oberbruck.

Randonnée VTT cross-country

1 Chemin de l’Ancienne Gare Oberbruck Haut-Rhin

2023-04-23 09:00:00 – 2023-04-23

Oberbruck

Haut-Rhin

Oberbruck

Un parcours VTT cross-country de 70km et 3000m de dénivelé positif. Départ groupé, pas de balisage, pas de ravitaillement, guidé par un bénévole du Club Vosgien. Ou départ libre avec GPS. Sans inscription et gratuit. Attention parcours difficile, assez technique et rythme soutenu. Quelques points d’eau, commerces et fermes-auberges sur le parcours. Oberbruck – Col de Rimbach – Mollau – Col de Rimbach – Oberbruck – Wisggrut – Giromagny – Col du Lochberg – Oberbruck

+33 3 89 82 81 63

Oberbruck

