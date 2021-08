Saint-Mihiel Saint-Mihiel Meuse, Saint-Mihiel RANDONNÉE VTT & CHRONO VTT DES TÊTES BRULÉES Saint-Mihiel Saint-Mihiel Catégories d’évènement: Meuse

RANDONNÉE VTT & CHRONO VTT DES TÊTES BRULÉES 2021-09-25

Saint-Mihiel Meuse EUR Samedi 25 septembre : venez vous affronter sur une boucle chronométrée de 8 km.

Dimanche 26 septembre : 4 parcours VTT inédits (12 – 20 – 30 et 60 km) ou parcours marche (10 – 14 km). Inscriptions possibles jusqu’au mercredi 22 septembre à 23h59 sur le site https://tetesbruleesvtt.jimdofree.com/

Nombre d’inscriptions limité à 1000 personnes, toutes épreuves confondues. +33 6 72 47 92 76 https://tetes-brulees.s2.yapla.com/fr/event-20588 Association Têtes Brûlées dernière mise à jour : 2021-08-09 par

