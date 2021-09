Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse, Indre Randonneé VTT Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse Catégories d’évènement: Argenton-sur-Creuse

Indre

Randonneé VTT Argenton-sur-Creuse, 3 octobre 2021, Argenton-sur-Creuse. Randonneé VTT 2021-10-03 07:30:00 – 2021-10-03

Argenton-sur-Creuse Indre 2 EUR Randonnée VTT en Val de Creuse, 5 parcours de 18 à 65 km.

Départ de 8h à 9h de la halle polyvalente, inscriptions à partir de 7h30 Randonnée VTT en Val de Creuse, 5 parcours de 18 à 65 km accessibles aux VTT et VAE vttargentonnais@gmail.com https://www.vttargentonnais.com/ Randonnée VTT en Val de Creuse, 5 parcours de 18 à 65 km.

Départ de 8h à 9h de la halle polyvalente, inscriptions à partir de 7h30 ©clubvttargentonnais dernière mise à jour : 2021-09-22 par

Détails Catégories d’évènement: Argenton-sur-Creuse, Indre Autres Lieu Argenton-sur-Creuse Adresse Ville Argenton-sur-Creuse lieuville 46.58753#1.52592