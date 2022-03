RANDONNÉE VTT – 20ÈME RONDE DES PIOCHS Poussan Poussan Catégories d’évènement: Hérault

Poussan Hérault 5 EUR L’Entente Cycliste Poussanaise propose, avec le concours, de la Ville de Poussan, de Sète Agglopôle Méditerranée, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, la vingtième édition de sa Ronde des Piochs. Cette année 5 parcours VTT figurent au programme : Découverte 18 km D+ 120m

Sportif 32 km D+ 680m

Altitude 40 km D+ 780 m

Anniversaire 44 km D+ 850 m

Navigation GPS 65 km D+ 650 m Sous réserve de l’application des règles sanitaires en vigueur le jour de l’épreuve Horaires :

7h30 – Inscriptions – 10 euros adultes – 5 euros mineurs avec autorisation parentale

+33 7 69 39 84 22

