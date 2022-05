Randonnée – visite : Le château de Montferrand Rancenay, 13 septembre 2022, Rancenay.

Randonnée – visite : Le château de Montferrand Rancenay

2022-09-13 15:00:00 – 2022-09-13 18:00:00

Rancenay Doubs Rancenay

Au départ de la chapelle de Rancenay une très jolie promenade jusqu’aux ruines du château de Montferrand

RDV 15H à l’angle de la rue des Vignes et de la rue de l’Église- Inscription obligatoire auprès de l’office de Tourisme et des Congrès du Grand Besançon

Tarif unique 4€

Inscription et billetterie sur site internet

contact@besancon-tourisme.com +33 3 81 80 92 55 https://www.besancon-tourisme.com/fr/billetterie.html#regdl=de-rancenay-au-chateau-de-montferrand

Rancenay

