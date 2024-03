Randonnée Viré, dimanche 24 mars 2024.

Randonnée Viré Saône-et-Loire

Randonnée (5-10-15-20 km) au milieu du village et des vignes de Viré. Parcours ludique pour les enfants sur le 5 km. Un ravitaillement sur le 10 km et un second ravitaillement sur le 15/20 km. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 08:00:00

fin : 2024-03-24 15:00:00

Viré 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté unptitplus@outlook.fr

